Три електричних засоби пересування мають назву Concept-i та об'єднані єдиною концепцією мобільності у мегаполісі.

Concept-i від Toyota – це серія прототипів електричних засобів пересування, що несуть у собі передові технології майбутнього. Усі три моделі спілкуються з навколишнім світом за допомогою вмонтованих у корпус екранів.

Найменший з трьох моделей – гіроскутер Concept-i Walk. Він має три колеса, але переднє використовується лише на швидкості вище середньої. Модуль оснащено електронними системами безпеки, які допомагають уникнути перешкод на шляху. Запас ходу електричного скутера – 10-20 км.

Для тих, хто віддає перевагу чотирьом колесам, Toyota пропонує електричний мікрокар Concept-i Ride. Цей сіті-кар за розмірами та формою близький до Smart ForTwo. Цей кумедний прибулець з майбутнього має штучний інтелект, котрий керує функціями автономного управління. Toyota повідомляє, що Concept-i Ride здатен подолати на одному заряді від 100 до 150 км.

Найбільший та найефектніший з трьох концептів – оригінальний Concept-i, котрий Toyota вперше представила на виставці електроніки CES у Лас-Вегасі в січні минулого року. Прототип розроблений у дослідницькому центрі CALTY в Каліфорнії. Головною метою Concept-i є максимальна відповідність потребам пасажирів, аби зробити їх щоденні поїздки приємнішими. електрокаром можна керувати вручну або перевести у автономний режим. Штучний інтелект, що відповідає за усі функції автомобіля, має власне ім’я – Yui. Юі уважно стежить за станом водія і пасажирів та відповідним чином налаштовує “мікроклімат” кожної поїздки.

Фото: Toyota Concept-i / carscoops.com

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