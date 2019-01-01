Обзор автомобильных марок, которые были возрождены после 1999 года.

Не за горами начало второй декады 21 века. Сотни, а возможно и тысячи автомобильных марок появлялись и исчезали с тех пор, как Карл Бенц выпустил свой первый "моторваген". Предлагаем вам познакомиться с марками автомобилей, которые были возрождены после 1999 года.

За восемнадцать лет нового тысячелетия автомобильный мир очень изменился. Электрокары стали массовым продуктом. Автопилот в серийных автомобилях достиг третьего уровня автономности из 5. Отовсюду слышны новости о летающих машинах. А главное – список автопроизводителей пополнился новыми компаниями. Из многочисленных китайских брендов мы выделили только самые интересные. Остальные – со всех уголков мира.

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Возрожденные марки в двухтысячных годах:

Borgward – 1929–1961, возрожденная в 2015 году. Первая модель выпущена в 2016 году. Германия.

Brabham – основана в 1960 году как гоночная команда. В 2018 году представлен концепт BT62 и сообщено о планах на серийное производство с 2019 года. Англия.

De Tomaso Automobili – 1959–2009–2012–2015 – Ideal Team Ventures Limited. Италия.

Lagonda – британская марка люксовых автомобилей, основанная в 1906 году. С 1947 года принадлежит Aston Martin. Попытки возрождения в 1995, 2008, 2010, 2013 и 2018 году. Первая модель должна появиться в 2021 году. Англия.

Ligier – создана в 1968 году, возрождена в 2008 году, первая модель после возрождения выпущена в 2008 году. Франция.

Lister – (The Lister Motor Company Ltd.) создана в 1954 году, возрождена в 2013 году, первая модель, после возрождения выпущена в 2014 году. Англия.

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