"Ай", "Эн", "И-кю" и "И-трон" – если эти названия автомобилей вам не знакомы, читайте дальше. Все они - суббренды известных автомобильных производителей.

Дочерние марки сегодня есть у многих автокомпаний. К тому же новые альянсы между автопроизводителями и стремительный взлет спроса на электрокары диктуют свои условия, которые не вписываются в философию старых брендов. Таких уже больше десятка. Посмотрим, кто есть кто.

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Суббренды известных автомобильных марок:

Qoros – дочерняя марка Cherry. Представленная в 2007 году. Первая модель выпущена в 2013 году. Китай.

Cupra – дочерний бренд SEAT. Представленный в 2018 году. Первая модель выпущена в 2018 году. Испания.

EQ – суббренд Mercedes-Benz для линейки электрических автомобилей. Представленный в 2016 году. Первая модель выпущена в 2018 году. Германия.

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e-tron (Ранее E-Tron) – суббренд Audi для линейки электрических автомобилей. Представленный в 2009 году. Первая модель выпущена в 2018 году. Германия.

N – подразделение спортивных и гоночных автомобилей марки Hyundai. Созданный в 2018 году. Первая модель вышла в 2018 году. Южная Корея.

i – суббренд BMW для линейки электрокаров и гибридных автомобилей. Созданный в 2010 году, представлен в 2011 году. Первая модель выпущена в 2013 году. Германия.

ID (Ранее I.D.) – суббренд Volkswagen для линейки электрических автомобилей. Представленный в 2016 году. Первая модель будет выпущена в 2019 году. Германия.

Road Rover – суббренд Range Rover для легковых автомобилей. Представленный в 2018 году. Первая модель будет выпущена в 2020 году. Англия.

DS Automobiles – премиальный суббренд Citroën. Основан в 2009 году как суббренд, в 2014 выделился в самостоятельный бренд в составе Groupe PSA. Первая модель выпущена в 2012 году. Франция.

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Alpine – (Société des Automobiles Alpine SAS) спортивный и гоночный суббренд Renault. Основана в 1955 году. Возрожденная в 2017 году. Первая модель выпущена в 2017 году. Франция.

Lagonda – британская марка люксовых автомобилей, основанная в 1906 году. С 1947 года принадлежит Aston Martin. Попытки возрождения в 1995, 2008, 2010, 2013 и 2018 году. Первая модель должна появиться в 2021 году. Англия.

Baojun – (Баоджинь) марка доступных автомобилей, принадлежит совместному предприятию концернов General Motors и SAIC Motor. Основана в 2010 году. Первая модель выпущена в 2011 году. Китай.

WEY – дочерняя марка концерна Great Wall. Представленная в 2016 году. Первая модель выпущена в 2017 году. Китай.

Venucia – (Dongfeng Venucia Motor Company) дочерняя марка компании Dongfeng. Представленная в 2010 году. Первая модель выпущена в 2012 году. Китай.

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Haval – дочерний бренд концерна Great Wall под которым выпускаются только кроссоверы. Представлен в 2013 году. Первая модель выпущена в 2013 году. Китай.

Luxgen – дочерняя марка концерна Yulon. Основана в 2009 году. Первая модель выпущена в 2010 году. Тайвань.

Genesis – дочерняя марка Hyundai, специализирующаяся на выпуске автомобилей премиум-класса. Основана в 2015 году. Первая модель выпущена в 2016 году. Южная Корея.

Polestar – спортивный суббренд Volvo, специализирующаяся на выпуске высокопроизводительных автомобилей. Основан в 1996 году, как подразделение, в 2015 году получил статус самостоятельной марки. Первая модель будет выпущена в 2019 году. Швеция.

Lynk & Co – представлена в 2016 году, как самостоятельный бренд на платформе марок Geely и Volvo. Первая модель выпущена в 2017 году. Швеция-Китай.

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