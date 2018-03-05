Нові Smart Fortwo та Smart Forfour стануть першими моделями у сімействі німецької марки, що отримають шеврони EQ.

Усі електромобілі Mercedes-Benz матимуть спеціальне позначення EQ. Поява перших таких моделей очікувалась не раніше 2020 року, але Daimler приготував сюрприз: дві найменші моделі, що репрезентують бренд, вийдуть у світ вже цього року.

Компактні міські хетчбеки Smart EQ Fortwo та Smart EQ Forfour NightSky дебютують цього тижня на Женевському автосалоні. Електричні версії моделі візуально будуть значно відрізнятись від взичайних Fortwo та Forfour. Кузови та колесні диски електричних Smart – від Brabus. Є й інші відмінності у дизайні між EQ та базовими Смартами. Електричною, до речі, буде й дводверна версія хетчбеку з відкидним дахом, тож, фактично, можна говорити про три нові моделі з бейджем EQ.

Для Smart EQ пропонується функція швидкої зарядки, яка дозволить поповнити запас енергії у акумуляторі від 10 до 80 відсотків за 40 хвилин. Ця опція буде доступна з травня та коштуватиме 840 євро. Покупці також матимуть спеціальний мобільний додаток, що дозволить власникам електрокарів зручніше взаємодіяти з автомобілем. Додаток також дозволяє власникам використовувати автомобіль для приватного каршерінгу.

Нові моделі Smart EQ дебютують на Женевському автосалоні. Одразу після прем’єри розпочинаються продажі електричних Смарт, при чому ціни на дводверні моделі вже оголошені. Smart EQ Fortwo коштує 28 255 євро, а Fortwo Cabrio – 31 515 євро.

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