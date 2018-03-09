На Женевському автосалоні шанхайська компанія LvChi Auto показала розкішний електричний седан, що прискорюється до сотні за 2,5 секунди.

Шанхайський стартап LvChi з’явився лише у 2016 році. Менше двох років знадобилось компанії, аби презентувати вже другий концепт під назвою Venere.

Своє нове творіння LvChi Auto називають лімузином, на німецький манер, але у концепті відчувається італійський вплив. І не дарма, адже, дизайн моделі було створено спільно з італійським дизайнерським інститутом I.DE.A., а виробництво збираються налагодити у Туріні. На конвеєр модель обіцяють поставити вже у 2019 році. До 2021 року амбітна китайська компанія планує перетворитись на великого гравця ринку електрокарів, маючи у портфоліо компактний сіті-кар, кросовер та седан.

Чотиримісний автомобіль обладнано силовою установкою потужністю у 1000 кінських сил, що складається з акумулятора на 100 кВт*год і чотирьох електродвигунів, кожен з яких продукує 185 кіловат і колосальні 1538 Нм крутного моменту. Автомобіль має повний привід. Venere може похвалитися розгоном до 62 миль на годину за 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить 285 км/год. Запас ходу на одному заряді, як заявляє компанія, складає 650 кілометрів.

Фото: LvChi Venere carscoops.com

Хоча представники компанії під час презентації заявили, що виробництво Venere буде налагоджено у Італії, таке рішення здається малоймовірним у той час, коли багато європейських автовиробників будують заводи у Китаї. У той же час сайт компанії LvChi повідомляє про будівництво фабрики у китайському місті Цзілін з можливістю випуску 550 000 автомобілів на рік.

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