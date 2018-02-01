Компанія LVCHI обіцяє показати на Женевському автосалоні концепт суперкара Venere на електричній тязі. Цікавість публіки підігрівають двома тізерними зображеннями.

Наступного місяця у Женеві китайська компанія LVCHI покаже концепт Venere. Окрім потужності про автомобіль поки що нічого не відомо. Можна лише роздивлятись фари.

Тим не менш, у офіційному релізі від LVCHI вказано, що автомобіль матиме два електричні двигуни на кожній осі та літій-іонний акумулятор потужністю 100 кВт/год. Загальна потужність силової установки Venere складає 992 к.с. Виробник стверджує, що до 100 км/год електрокар розганятиметься за три секунди, а максимальна швидкість становитиме 250 км/год.

Відомо також, що у роботі над автомобілем брали участь спеціалісти італійського Інституту розвитку автомобільної інженерії. Його довжина дорівнює 5118 мм, а вага – 2100 кг. Але чи буде Venere седаном, кросовером або купе – не повідомляється. Хоча раніше компанія вже показувала електричний седан, тому, ймовірно, цього разу мова йде саме про дводверний спорткар.

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