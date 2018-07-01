Точніше, за проектом, від котрого російський автовиробник відмовився.

Новоявлена австрійська компанія Milan Automotive представила суперкар Milan Red. Дизайн автомобіля був створений дизайнером Дмитром Лазарєвим.

Цей суперкар був задуманий, як Lada Raven. Художник пропонував цей проект автовиробнику, однак “АВТОВАЗ” відмовився від цієї пропозиції і на п'ять років про нього забули. Однак концепт суперкара з детальним описом жив у віртуальному світі мережі і на нього натрапив австрійський гонщик Мартін Фукс, котрий давно мріяв про власний суперкар. Австрієць викупив права на проект і нині вже має перший готовий автомобіль, котрий він назвав Milan Red.

Також цікаво: Вбивця Tesla Roadster з Китаю пішов у наступ

Фото: Milan Red / Milan Automotive

Milan Red являє собою класичний суперкар з 6,2-літровим бензиновим V8 і чотирма турбінами. Потужність силового агрегату становить 1325 к.с., крутний момент сягає 1400 номів. Привід – на задні колеса через 7-ступінчатий робот з подвійним зчепленням.

Автомобіль практично повністю виготовлений ​​з вуглеволокна, завдяки чому його вага становить усього 1300 кілограмів. Виробник заявляє, що Milan Red розганяється до першої сотні за 2,47 секунди, швидкості у 200 км/год досягає за 5,46 секунди, а до трьох сотень прискорюється за 9,98 секунди

Австрійська компанія збирається випустити усього 99 таких суперкарів, вартістю від 2 мільйонів євро за кожен.

Також цікаво: Знайомимось з найекзотичнішим автомобілем світу – Fenyr SuperSport (відео)