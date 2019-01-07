Огляд автомобільних марок нового покоління, які з'явилися після 1990 року. Багато з них на слуху, інші – маловідомі. Ми розповімо про всі.

Не за горами початок другої декади 21 століття. У 2019-му виповниться 250 років з того часу, як француз Нікола Кюньо збудував свій екіпаж на паровому ходу. За цей час сотні, можливо й тисячі компаній з’являлись і зникали. Пропонуємо вам поглянути на новітню історію світу автомобілів.

За вісімнадцять років нового тисячоліття автомобільний світ дуже змінився. Електрокари стали масовим продуктом. Автопілот у серійних автомобілях досяг третього рівня автономності з 5. Звідусіль чути про літаючі машини. А головне – список автовиробників поповнився новими компаніями. З численних китайських брендів ми виділили лише найцікавіші. Решта – з усіх куточків світу.

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Нові автомобілі останніх років:

Pagani Automobili – заснована у 1992 році, перша серійна модель представлена публіці у 1999 році. Італія.

Koenigsegg – заснована у 1994 році, перша серійна модель випущена у 1998 році. Швеція.

Tesla – заснована у 2003 році, перша серійна модель випущена у 2008 році. США.

Nio (Weilai у Китаї)– заснована у 2014 році, перша серійна модель випущена у 2018 році. Китай.

Rimac Automobili – заснована у 2009 році. Перша модель – Concept One 2013 року. Хорватія.

W Motors – заснована у 2012 році, перша серійна модель Fenryr випущена у 2013 році. ОАЕ/Ліван.

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Gumpert Sportwagenmanufaktur – заснована у 2004 році. Перша серійна модель випущена у 2005. Змінила назву на Apollo Automobil у 2017 році. Німеччина.

Apollo Automobil – заснована як Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH у 2005 році, зміна назви на Apollo Automobil у 2017 році. Перша модель випущена у 2005 році. Німеччина.

Zenvo Automotive – заснована у 2004 році, перша серійна модель вийшла у 2009 році. Данія.

IAT Automobile Technology – заснована у 2002 році, перша серійна модель Karlman King вийшла у 2016 році. Китай.

MPM Motors – заснована у 2010 році. Перша серійна модель з’явилась у 2016 році. Франція.

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Devel Motors – заснована у 2004 році, перша модель – у 2017 році. ОАЕ.

Einride – заснована у 2016 році, як виробник безпілотних автомобілів. Перша модель випущена у 2018 році, серійний випуск з 2020 року. Швеція .

Jannarelly – заснована у 2014 році. Перша модель під назвою Design-1 випущена у 2015 році. ОАЕ.

Noble – заснована у 1999 році. Перша модель випущена у 1999 році. Англія.

Nikola Motor – заснована у 2014 році. Перша модель випущена у 2016 році, на ринку з 2019-2020 року. США.

David Brown – заснована у 2013 році. Перша модель представлена у 2014 році. Англія.

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Eadon Green – заснована у 2016 році. Перша модель випущена у 2017 році. Англія.

Sin Cars – заснована у 2012 році. Перша модель випущена у 2015 рцоі. Болгарія-Німеччина.

Ares Design – заснована у 2012 році як Ares Performance Gmbh. Перша модель випущена у 2018 році. Італія.

Sondors – заснована у 2015 році. Поставки першої моделі почнуться у квітні 2019 року. США.

Ampere – заснована у 2017 році. Поставки першої моделі почнуться у 2019 році. США.

Aurus – заснована у 2013 році. Перша модель випущена у 2018 році. Росія.

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Fisker – заснована у 2007 році; збанкрутувала у 2013-му, та була викуплена китайським концерном у 2014 році. У 2015 бренд трансформувався у Karma Automotive. Перша модель Fisker випущена у 2011 році. США-Китай.

Vanderhall – заснована у 2010 році. Перша модель випущена у 2012 році. США.

Singulato Motors – заснована у 2014 році. Перша модель випущена у 2017 році. Китай.

Manifattura Automobili Torino (MAT) – заснована у 2014 році. Перша модель випущена у 2017 році (New Stratos). Італія.

Revzani – заснована у 2014 році. Перша серійна модель Beast випущена у 2015 році. США.

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Lucid Motors – заснована у 2007 році. На електрокар Air відкрита можливість попереднього замовлення з 2018 року, замовники отримають машини до 2020 року. США-Китай.

Pal-V – (Personal Air & Land Vehicle) заснована у 2001 році як виробник літальних апаратів та наземних транспортних засобів. У 2018 році стартував прийом замовлень на Liberty – літаючий автомобіль, котрий почнуть доставляти клієнтам не пізніше 2020 року. Данія.

Terrafugia – заснована у 2006 році. Літаючий автомобіль Transition доступний для замовлення з 2018 року, клієнтські поставки розпочнуться наприкінці 2019-го – початку 2020-го року. США.

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