Від 0 до сотні розганяється за 4,7 секунди і має запас ходу у 510 км.

У Шанхаї офіційно представлена ​​третя модель бренду Nio – п'ятимісний електричний кросовер Nio ES6, котрий вийде на ринок у Китаї в червні 2019 року, а трохи пізніше і в інших країнах світу.

Від більшого кросовера Nio ES8 новачок відрізняється не лише габаритами, а й можливістю вибору моторів і батареї. Довжина ES6 становить 4850 мм, ширина – 1965 мм, висота – 1734 мм, а колісна база – 2900 мм. В цілому за розмірами “шістка” дуже близька до знайомого нам Range Rover Sport.

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Базовим виконанням моделі є двомоторна версія з 160 кіловатним мотором на передній осі і таким же на задній (435 к.с.). Покращити динаміку можна обравши 240-кіловатний двигун для задньої осі, з яким потужність зросте до 544 к.с., а розгін до сотні займатиме 4,7 секунди замість 5,6.

Фото: електричний кросовер Nio ES6 / Nio

Клієнти також зможуть обирати ємність батарей. Акумулятор на 70 кВт*год забезпечить до 430 км пробігу, а з більшим на 84 кВт*год можна долати до 510 км на одному заряді. Швидкісна зарядка на 80% займає близько 30 хвилин.

Цікаво, що вартість базової версії Nio ES6 виявилась нижчою від заявленої раніше – 358 000 юанів (1,45 млн грн.) без урахування субсидій.

Варто зазначити, що Nio є одним з найбільш перспективних нових гравців на ринку електрокарів. Наразі у Китаї вже відкрито 26 шоурумів Nio, а до кінця 2019 року їх має бути вже 70. Фірмових сервісних станцій у країні вже зараз 160, а буде 300. Флагманський кросовер Nio ES8 з серпня цього року розійшовся тиражем у 9726 екземплярів.

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