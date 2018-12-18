Continental вивела на ринок зимову шину з унікальною розробкою — гумованим шипом. Як запевняють в компанії, нова технологія допомагає збільшити рівень зчеплення, а також зменшити шум і знизити негативний вплив на дорожне покриття.

"Звичайні шипи не здатні повністю проникнути в лід на дорозі, тому що їм заважає жорстке алюмінієве тіло", пояснив Марко Джеллингс, голова відділу розробки зимових шин компанії Continental. “Наші обгумовані шипи ContiFlexStuds дозволяють твердосплавним наконечникам глибше встромлятися в лід. В результаті кожен з цих нових шипів забезпечує приблизно на 7% більше зчеплення з льодом, а це означає серйозний прорив у сфері активної безпеки".

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Крім того, шипи вулканізуються в шину на стадії виробництва, що в буквальному сенсі виключає подальшу втрату шипів. Зимові шини з подібними шипами забезпечують більшу безпеку, ніж будь-коли раніше. Ці більш гнучкі шипи створюють набагато більш комфортний рівень шуму, ніж традиційні алюмінієві шипи.

Стан дорожнього покриття теж виграє від використання нових ContiFlexStud. Нові шипи здатні адаптуватися до нерівного дорожнього покриття, що призводить до зниження пошкодження дороги на 20% в порівнянні зі звичайними шипами. Крім того, це позначається на якості поїздки: обгумовані шипи не входять в контакт з дорожнім покриттям, тому рівень шуму набагато нижчий і приємнішим для пасажирів. Компанія Continental вже випустила одну розмірність зимової шипованої шини IceContact2 з цими інноваційними шипами.





Лімітована серія включає в себе тільки один типорозмір 235/45 R18, який підходить для ряду високотехнологічних і добре оснащених легкових автомобілів, зокрема, Сitroen DS4/5, Ford Mondeo, Kia Optima, Opel Insignia, Skoda Superb, Tesla Model 3, Toyota Camry, Volvo V60, VW Passat і т. д. Шина доступна у продажу у офіційних дилерів Continental в обмеженій кількості.