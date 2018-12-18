Уряд затвердив Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійснені митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.
Згідно з документом, зазначене оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:
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- застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;
- визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям;
- мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;
- регламентації дій митниці та декларанта у випадку перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.
Про суті, цей документ зобов'язує митницю нараховувати платежі, відштовхуючись від реальної вартості авто, а не від завищеної, що вказана в каталогах Шваке (Schwacke).
В документі значиться десять видів документів, які що можуть підтверджувати вартість авто:
1) договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;
2) рахунок-фактура (інвойс);
3) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу;
4) інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу;
5) договір (угода, контракт) із третіми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу;
6) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);
7) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу;
8) копія митної декларації країни експорту;
9) висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу;
10) довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв’язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.
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Втім, якщо орган доходів і зборів може аргументовано довести недостовірність заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу, він може відмовити у митному оформленні такого транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю.
У разі відмови у митному оформленні транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю орган доходів і зборів приймає рішення про коригування заявленої вартості. В такому разі митна вартість визначається за каталогами.
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