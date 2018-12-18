Уряд затвердив Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійснені митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Згідно з документом, зазначене оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:

Читайте також: Українці розмитнили 3 513 авто на іноземній реєстрації

застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;

визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям;

мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;

регламентації дій митниці та декларанта у випадку перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.

Про суті, цей документ зобов'язує митницю нараховувати платежі, відштовхуючись від реальної вартості авто, а не від завищеної, що вказана в каталогах Шваке (Schwacke).

В документі значиться десять видів документів, які що можуть підтверджувати вартість авто:



1) договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

2) рахунок-фактура (інвойс);

3) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу;

4) інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу;

5) договір (угода, контракт) із третіми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу;

6) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);

7) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу;

8) копія митної декларації країни експорту;

9) висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу;

10) довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв’язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.

Читайте також: як самостійно розмитнити авто

Втім, якщо орган доходів і зборів може аргументовано довести недостовірність заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу, він може відмовити у митному оформленні такого транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю.

У разі відмови у митному оформленні транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю орган доходів і зборів приймає рішення про коригування заявленої вартості. В такому разі митна вартість визначається за каталогами.

Повний текст документу можна скачати звідси.