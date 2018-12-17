Bell Helicopter – провідний американський виробник гелікоптерів, націлився на шматок пирога Boeing-Audi.

До кінця наступного десятиліття сервіс повітряних таксі обіцяє стати поширеним і повсякденним. Чимало відомих компаній готують свої проекти аеротаксі. Днями до них приєднався найбільший американський виробник вертольотів – компанія Bell Helicopter.

Дрони, квадрокоптери і безпілотні таксі вже стали для нас звичним явищем, наступний крок – поєднати літаючі апарати з транспортуванням і комерційними перевезеннями. Таку ідею розвивають сьогодні Daimler, Airbus та Audi, Uber, Opener, Toyota, Aston Martin і навіть російські НДІ… А у Північній Америці цього року був відкритий прийом замовлень на перший у світі серійний літаючий автомобіль Terrafugia.

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Компанія Bell Helicopter показала макет свого літаючого таксі. Роботу апарата та більш детальну інформацію про нього компанія розкриє в січні на виставці електроніки CES в Лас-Вегасі. Доступними для споживачів такі повітряні капсули “Белл” обіцяє зробити вже в середині 2020-х років.

“Приземлятися апарат, швидше за все, буде на колеса, аби він міг пересуватися на вертолітному майданчику. Дизайн корпусу залишиться таким же – сучасним і аеродинамічним. Двигун буде розміщений ближче до задньої частини кабіни, щоб виводити вихлопні гази і рівномірно розподіляти енергію на різні гвинти”, – розповідає віце-президент з інженерних інновацій компанії Bell Скотт Дреннан.

Фото: безпілотне літаюче таксі Bell / Bell

У листопаді компанія підписала угоду про співпрацю з компанією Electric Power Systems (EPS) з розробки систем зберігання енергії для апаратів Bell з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) і рішень для мобільності на вимогу (ODM). У недалекій перспективі такі таксі стануть безпілотними.

“Белл” у вертолітному бізнесі більше 80 років, і ми добре розбираємося в технологіях, виробництві і сертифікації. Також ми застосуємо свій досвід, щоб знизити собівартість. Ми намагаємося розробити економічно вигідну модель, щоб люди могли користуватися цим апаратом для щоденного пересування”.

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