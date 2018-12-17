Ситуація в якій білявка робить щось безглузде з автомобілем – справжнє кліше. Та от питання: сюжет цього відео створений сценаристом чи справді життєвий?

Епічна помилка може зробити білявку, що намагалась заправити електрокар Tesla бензином, знаменитою, та чи потрібна їй така слава?

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Коли отримуєш автомобіль у подпрунок чи в користування, помилки можливі. Можна під’їхати до заправної колонки не тим боком, де заливна горловина бензобаку. Можна відкрити багажник замість лючка бензобака. Можна навіть заправити дизельний автомобіль бензином чи навпаки. Та одна панянка з США, здається, зробила невірно усе й одразу.

Водійка на Tesla Model S майже дві хвилини ходила довкола машини, намагаючись знайти, куди б устромити заправний шланг. Після безуспішних спроб дівчина вдалась до того, що роблять усі міленіали у незрозумілих ситуаціях – дістала смартфон.



Хотіла вона комусь подзвонити, чи спитати поради у робо-помічниць Алекси чи Сірі, але випадковим свідкам, які й зняли це відео, не вистачило сил сміятись над бідолашною дівчиною далі і один з них вийшов до неї та пояснив, як “заправляти” електрокар.

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