На пішохідному переході від Червоного корпусу Національного університету ім.Т.Г.Шевченка до парку ім.Т.Г.Шевченка тестують світлофор з кнопками, що мають зворотній зв’язок.

Зворотній зв’язок про спрацювання світлофору у викличному режимі, "з кнопкою" – важливий елемент безпеки для пішоходів, адже зелений сигнал світлофора з’язляється не відразу, а у відповідній фазі роботи світлофорного об’єкту.

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КП "Центр організації дорожнього руху" розпочав тестування нового типу викличних кнопок, що містять табло інформування про спрацювання з написом "чекайте", їх було встановлено на наземному регульованому пішохідному переході від Червоного корпусу Національного університету ім.Т.Г.Шевченка до парку ім.Т.Г.Шевченка.

“Індикатор спрацювання – головна відмінність нового типу викличних кнопок, адже часом пішоходи тиснуть кнопки, але не дочекавшись появи зеленого сигналу, переходять на червоний – думають, що світлофор не спрацював. Тож така інновація має суттєво підвищити безпеку руху, особливо для "нетерплячих" пішоходів”, зазначив Віктор Черній, директор КП "Центр організації дорожнього руху".

Нові викличні кнопки – українського виробництва і є експериментальними, вони відповідають сучасним вимогам енергоспоживання, захисту від природних явищ та вандалізму. КП "Центр організації дорожнього руху" закликає громадськість надавати пропозиції та зауваження щодо нових викличних кнопок, що наразі працюють у тестовому режимі