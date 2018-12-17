Темпи, з якими почалась "легалізація" автомобілів з іноземною реєстрацією, м’яко кажучи, далекі від тих, які б вартувало мати для впевненої ходи до тотального переведення «євроблях» у категорію автомобілів, офіційно зареєстрованих в Україні.

Нагадаємо, що за перший тиждень було розмитнено лише 222 легківки, які раніше були "на бляхах", а за 15 днів дії нових правил – 1000. Тобто, якщо припустити, що весь парк "євроблях" в Україні складає 500 тисяч таких авто, потрібно 20 років щоб завершити повну "легалізацію" усіх "литовців" та "поляків". І це при тому, що "прямий" імпорт, або "пригон" автомобілів, показав значно кращий результат – 7000 автівок за той же відрізок часу.

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Звісно, маючи такі "стартові" дані, цікаво скласти проноз того, як справи йтимуть далі: чи зростуть темпи "легалізації"? За прогнозом надходжень до бюджету, українські номерні знаки отримають лише 2% "євроблях".

Але результати опитувань проведених на сайті auto.ria.com дають іншу картину. З понад двох тисяч опитуваних 59% не мають "євроблях", а просто хочуть дізнатись результат. 23% однозначно не будуть розмитнювати авто за такими ставками. 10% згодні розмитнити, але трошки пізніше. 7% вже готові платити державі за розмитнення.