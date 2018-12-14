Чимало водіїв вирішили ризикнути власним життям, аби просто посеред траси збирати собі "сніговика".

Часом через гроші люди ладні робити нерозумні чи й зовсім безглузді речі. Чимало водіїв на одній з автомагістралей у Нью-Джерсі вирішили позбирати гроші, що висипались з інкасаторської вантажівки.

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Згідно з інформацією NBC, броньована вантажівка Brink рухалась трасою номер 3 у Східному Резерфорді, коли її задні двері несподівано відкрились і з кузова почали висипатись гроші. Трапилось це у час-пік, рух був жвавим, та чимало водіїв зупинялись, аби позбирати гроші.



Незважаючи на те, що певна кількість людей, очевидно, залишила гроші собі, капітан поліції міста Філіп Таорміна розповів, що знайшовся чоловік, який зібрав і повернув значну частину грошей охоронцеві. На жаль, немає жодних відомостей про те, скільки коштів висипалось з вантажівки.

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