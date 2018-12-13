21 серпня на місці, де зараз сидить пес, у автокатастрофі загинула її власниця. Віддана тварина щодня чекає на неї.

Вірність і відданість домашніх тварин не знає меж і ось тому свідчення. Песик з Китаю, що вже три місяці сидить на узбіччі дороги, чекаючи на свою власницю.

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Собака був помічий на дорозі в Хух-Хоте у китайському автономному окрузі Внутрішня Монголія. З моменту загибелі господарки чотирилапий щодня сидить при дорозі і вже встиг прославитись на весь Китай.

За інформацією місцевих ЗМІ, благодійна організація Blue Hada веде переговори з родиною власниці собаки, аби повернути його додому чи хоча б забрати з дороги з інтенсивним рухом.



Місцеві жителі підгодовують бідолаху і носять песику воду. А після того, як зворушливу історію песика розповіла популярна китайська платформа Pear Video, він став знаменитим не менше за японську Хатіко. За історією, Хатіко чекала на свого господаря на вокзалі Сібуя кожен день більше 9 років. Сьогодні там стоїть статуя собаки на що є пам'ятником відданості.

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