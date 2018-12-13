Рейтинг складено для автомобілів у класах "Великий паркетник", "Великий сімейний автомобіль", "Малий сімейний автомобіль" та "Гібрид та електрокар".

Незалежна організація EuroNCAP представила рейтинг найбезпечніших автомобілів з усіх протестованих у цьому році.

Звання “Кращий в своєму класі” присуджується автомобілю на основі суми оцінок за 4 критеріями: захист водія і дорослих пасажирів, безпека дітей, безпека пішоходів і наявність допоміжних систем безпеки.

Також цікаво: Honda навчить свої машини рухатись косяками

Цього року комітет Euro NCAP також присуджує нагороду за кращі показники безпеки електричних і гібридних автомобілів на підставі проведених випробувань, хоча ці автомобілі можуть відноситись до різних габаритних класів, нагорода покликана допомогти споживачам, для яких безпека авто є пріоритетом.

Фото: у лідери вийшли три моделі, котрі набрали найбільше балів на тестах / Euro NCAP

В категорії “Великий паркетник” перемогу здобув Hyundai Nexo. Цей кросовер оснащений воднево-електричною силовою установкою, однак він змагався з SUV з традиційними ДВС. Нарікання у експертів викликали лише конструкція задніх підголівників і не дуже добрий захист гомілок водія. Крім того, виникли деякі претензії до систем захисту пішоходів. При цьому експерти жодних претензій до захисту компонентів силової установки, зокрема, баків з воднем експерти не висунули.



Фото: Hyundai Nexo / Hyundai

Водій та дорослий пасажир – 94%

Пасажир-дитина – 87%

Пішоходи – 67%

Системи безпеки – 80%

Кращим компактним сімейним автомобілем названо Mercedes-Benz A-Class. Захист дорослих пасажирів в цій моделі взагалі не отримав поганих оцінок, дітей А-клас оберігає на 91%, а пішоходів при зіткненнях – на 32,4 бала з 36 (небезпеку становлять лише передні стійки кузова), а з електронних асистентів питання виникли лише до роботи системи утримання в смузі.

Також цікаво: Жодного штрафу за 36 років – названий найкращий водій України



Фото: Mercedes-Benz A-Class / Daimler

Водій та дорослий пасажир – 96%

Пасажир-дитина – 91%

Пішоходи – 92%

Системи безпеки – 75%



Седан Lexus ES посів перше місце одразу у двох категоріях: “Великий сімейний автомобіль” та “Гібриди і електромобілі”. Для краш-тестів експерти використовували автомобіль, обладнаний гібридною силовою установкою на базі 2,5-літрового бензинового мотора. Вразливою частиною тіла у дорослих пасажирів експерти назвали лише тазову область заднього пасажира при лобовому зіткненні (але зняли за це всього 1,4 бала, і ще один бал – за захист голів пасажирів при бічному ударі). Мінус один бал за захист дітей седан отримав через не зовсім коректне оснащення системами утримання дитячих крісел. При випробуваннях електронних асистентів оцінки були знижені за нездатність системи підтримки рядності реагувати на критичні ситуації.



Фото: Lexus ES / Lexus

Водій та дорослий пасажир – 91%

Пасажир-дитина – 87%

Пішоходи – 90%

Системи безпеки – 77%



Експерти асоціації EuroNCAP особливо відзначили, що всі автомобілі були випробувані в версіях зі стандартним для кожної моделі обладнанням для забезпечення безпеки.

Також цікаво: Audi провела рестайлінг Санта-Клаусу