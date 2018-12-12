Японська компанія збирається представити нову технологію, котра зробить рух у потоку безпечнішим.

Подібно до величезних зграй риб та птахів, що ніколи не стикаються під час руху, автомобілі з новою системою Honda зможуть безпечно рухатись у інтенсивному потоку.

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Особливо актуальне питання перетину траекторій під час виїзду на основну дорогу з прилеглої. Аби зробити подібні ситуації безпечнішими, інженери японського автовиробника запропонували технологію Honda Safe Swarm. Її роботу обіцяють продемонструвати на виставці електроніки CES.



Технологія Honda Safe Swarm спирається на систему комунікації між автомобілями та оточуючим середовищем V2X, аби в автоматичному режимі вклинитись в потік. Використовуючи данні про швидкість та позицію автомобіля, система аналізує таку ж інформацію від інших машин і корегує швидкість таким чином, аби безпечно і з найменшими втратами у швидкості (а значить і з меншими витратами пального) стати частиною автомобільного “рою”.

Окрім того, на виставці CES компанія Honda також представить кілька нових функцій та систем, серед яких нова система управління енергозбереженням V2G. Вона передбачає повернення залишкової електроенергії з акумулятора електрокара назад у електромережу.

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