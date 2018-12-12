За 36 років жодного штрафу: житомирянка з «кришталевою» хворобою стала найкращим водієм України.

Жінка з Житомира стала найкращим водієм України: за 36 років жодного штрафу.Таку відзнаку водійка здобула в рамках акції “Керуй”.Про це повідомляється в матеріалі телеканалу UA: Житомир.

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“Надія Шеремет має "кришталеву" хворобу, але це не завадило їй змінити п'ять автомобілів та пристосуватись до кожного з них. Акція "Керуй" - це спільний проект Національної поліції України та Консультативної місії Європейського Союзу, що популяризує дотримання правил дорожнього руху”, — йдеться в повідомленні.