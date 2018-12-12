Ось що може зробити з чоловіком Audi RS5 Sportback...

Ці новорічні свята Санта-Клаус зустрічатиме в абсолютно новому вигляді, стверджує Audi з новим різдвяним відео.

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Напередодні свят чи не кожна компанія на ринку прагне привнести трохи магії у наше життя, створюючи рекламні відео, присвячені казковим героям. Ми вже розповідали про нові санчата для Санти від Dodge. Свій варіант новорічної казки запропонувала і Audi.

Подивіться, як Санта-Клаус, чи Дід Мороз, модернізувався сам і змінив свої санчата на дещо не таке казкове, зате дуже швидке.

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