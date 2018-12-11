Дивовижна прив'язаність жінки до свого автомобіля поза сумнівом заслуговувала на пошану. І її вшанували, повністю відновивши старенький автомобіль до стану нового абсолютно безкоштовно.

Дива трапляються. Особливо, перед новорічними й різдвяними святами. Особливо, якщо вони можуть перетворитись на гарне промо…

Кейтлін Брукс з міста Ріверсайд, що у Каліфорнії, придбала собі червоний Volkswagen Käfer у грудні 1966 року. З того часу “Жук” увесь час був на ходу і намотав більше 560 тисяч кілометрів. Автомобіль так полюбився власниці, що вона навіть дала йому власне ім’я – Енні.

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На початку цього року Кейтрін віддала машину на станцію технічного обслуговування місцевого офіційного дилера Volkswagen, як робила це завжди. Однак через якийсь час їй повідомили, що автомобіль затримається у них на довше, ніж планувалось.

“Я так часто казала, що ми з Енні дуже схожі, бо вона поблякла, пом’ята, іржава й дірява, але знаєте що? Вона й досі бігає!”, – каже Кейті Брукс.

Фото: відреставрований Volkswagen Beetle 1966 року випуску / Volkswagen USA

І от тепер, напередодні Різдва, Кейтрін отримала назад свій “Жук”. Абсолютно новий! Точніше, відновлений. Причому на тому ж заводі, де у двотисячних ще йшов випуск того ж покоління Volkswagen Beetle. Не менше 60 працівників заводу у місті Пуебла в Мексиці майже 11 місяців перебирали машину гвинтик за гвинтиком, аби повернути йому колишній блиск.

Як відомо, Volkswagen наступного року знімає Beetle з виробництва. Ця модель з’явилась у VW ще у 1938 році і випускалась до 2003 року. Більше 21,5 мільйонів “Жуків” було продано по усьому світу за цей час. А у 2011 році вийшов Volkswagen New Beetle – саме цю модель припинить випускати німецький концерн.

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