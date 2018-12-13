Відмінна реакція і фантастичне везіння матері врятували життя і їй, і дитині.

Шокуючий випадок був знятий на відео цього тижня у В’єтнамі: 20-тонна вантажівка, що втратила керування, вилетіла на зустрічну смугу і протаранила три машини, припарковані на узбіччі.

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В останню мить жінка з немовлям, що були поруч однієї з машин, встигла уникнути неминучої смерті. Лише миттєва реакція матері дозволила їй з дитиною врятуватись.



У аварії, крім самої вантажівки, постраждали три легкових автомобілі. Легковушки порозлітались від удару мов кеглі, однак сподіваємось водії та пасажири випадкових учасників ДТП серйозних ушкоджень не отримали, адже салони машин залишились майже неушкодженими.

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