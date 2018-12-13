Відмінна реакція і фантастичне везіння матері врятували життя і їй, і дитині.
Шокуючий випадок був знятий на відео цього тижня у В’єтнамі: 20-тонна вантажівка, що втратила керування, вилетіла на зустрічну смугу і протаранила три машини, припарковані на узбіччі.
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В останню мить жінка з немовлям, що були поруч однієї з машин, встигла уникнути неминучої смерті. Лише миттєва реакція матері дозволила їй з дитиною врятуватись.
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