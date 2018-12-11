Які дороги, такі й переходи. Які переходи, такі й пішоходи.

Якби за ролі у Ютуб-роликах давали Оскарів, ми б голосували за цього пішохода з міста Сміла, Черкаської області. За елегантність.

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На популярному Ютуб-каналі Viral Hog з’явилось цікаве відео, що було знято автомобільним відеореєстратором на Черкащині. Чоловік, переходячи вулицю за усіма правилами – по пішохідному переходу і на зелене світло – аж тут на його шляху постала величезна калюжа. Чоловік спробував розігнатись та перестрибнути її, але раптово послизнувся і ледь не розпластався посеред калюжі на дорозі.



Однак природна вправність чи акробатичні навички дозволили йому з гідністю вийти з ситуації. Хоча картина й не позбавлена певного комізму.

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