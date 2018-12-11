Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує зобов'язати встановлювати на розділювальних смугах трас протизасліпні екрани.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

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"Протизасліпні екрани, як засоби безпеки на дорогах, вже давно використовуються у всіх європейських країнах. Вони встановлюються на розділювальних смугах, щоб світло від зустрічного транспорту не засліплювало водіїв. За статистикою, після встановлення таких екранів у країнах Європи кількість аварій на дорогах знизилася в середньому на 25%. Тому ми хочемо запровадити таку технологію і на українських дорогах, і тепер пропонується внести відповідні зміни до ДБН", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що встановлення таких протизасліпних екранів як бар'єрних засобів безпеки також перешкоджатиме пішоходам переходити дорогу в непередбачених для цього місцях.

Також протизасліпні екрани унеможливлюють «моргання фарами», за допомогою якого водії попереджують одне одного про поліцію що контролює швидкість руху.