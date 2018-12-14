Одним з видів адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху є позбавлення водія права керування транспортними засобами.

Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено перелік порушень, вчинивши які водій може позбутись посвідчення водія, зокрема:

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1.Керування автомобілем, що має несправності, з якими заборонено експлуатацію, або переобладнаний з порушенням стандартів, або підлягає обов'язковому техогляду, але своєчасно його не пройшов, якщо порушення вчинено повторно будь-яке з цих порушень протягом року, - від 3 до 6 міс.;

2.Перевищення швидкості більш як на 20 км, порушення вимог дорожніх знаків, розмітки доріг, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам, що спричинили аварійну обстановку, - від 6 міс. до 1 року;

3.Порушення правил проїзду перехресть, проїзд на заборонний сигнал світлофора, користування зовнішніми освітлювальними приладами та попереджувальними сигналами, користування під час руху засобами зв’язку, що спричинили аварійну обстановку, - від 6 міс. до 1 року;

4.Ненадання переваги в русі автомобілям швидкої, пожежної, поліції із увімкненими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршруткам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршруток що спричинили аварійну обстановку - від 6 міс. до 1 року;

5.Невиконання вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу - від 3 до 6міс.;

6.Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, доріг, вулиць чи іншого майна - від 6 міс. до 1 року;

7.Керування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, відмова від огляду, вживання водієм алкоголю після ДТП - від 1 до 10 років.

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Рішення щодо позбавлення водія права керування приймає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським.