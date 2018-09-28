Колеса дорожньо-повітряного апарата перетворюються на ротори.

Toyota збирається підкорювати небеса з пасажирським автомобілем-квадрокоптером, патент якого нещодавно був зареєстрований у міжнародному відомстві.

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Над створенням літаючих автомобілів чи їх різновидів сьогодні працює чимало потужних компаній, серед яких: Porsche, Uber, Airbus та Audi, Terrafuggia, BlackFly та безліч інших. Однак до справжньої ери літаючих автомобілів насправді ще далеко. Навряд чи реальний повітряний трафік з’явиться у 2025 чи навіть 2030 році. Тим не менш нещодавно японська компанія Toyota інвестувала у розробку безпілотників Uber $500 мільйонів. А днями зареєструвала патент на літаючий модуль.

Фото: Зображення з патентної документації Toyota / Toyota

На схематичних зображеннях продемонстровано концепцію автомобіля-трансформера, колеса котрого змонтовані на телескопічних опорах і можуть підніматись, приймаючи горизонтальне положення і перетворюючись на ротори, тобто – пропелери, потрібні для польоту.

Згідно патентної документації, такий автомобіль має обладнуватись електродвигуном, що цілком природньо. А от що ще цікаво у патенті Тойоти, так це спосіб повороту флай-мобіля. А ні передні, а ні задні колеса в нього не повертаються, як у звичайного автомобіля. Замість цього, коли машина рухається по трасі, для повороту використовується гальмування пари коліс з одного боку, завдяки чому мобіль і повертає у потрібному напрямку.

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