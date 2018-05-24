Це щось неймовірне!

Сьогодні чимало суперкарів мають активні аеродинамічні елементи – висувні спойлери або дифузори, що змінюють форму. Та активне заднє крило Zenvo TSR-S – це щось справді виняткове.

Активні аеродинамічні елементи дозволяють змінювати аеродинамічний профіль автомобіля прямо під час руху. У міському трафіку притискна сила не потрібна, а от виїжджаючи на трасу чи трек, такі речі допомагають і в розгоні, і в керуванні, і у гальмуванні. Датські інженери знайшли спосіб використовувати активні елементи з максимальною ефективністю.

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Спойлер суперкара має три точки кріплення: жорстку у центрі і рухомі з боків. за допомогою електроприводів антикрило може змінювати кут нахилу у двох площинах. Скажемо відверто, такого ми ще не бачили!

“Коли крило нахиляється, сила притиснення зменшується лише на 3%, у той же час сила, спрямована всередину, зростає до 30%”, – пояснив Каспер Дамкхар, старший спеціаліст з аеродинаміки Zenvo.

Нагадаємо, Zenvo TSR-S – датський суперкар для доріг загального користування, котрий був представлений минулого року. Автомобіль оснащено 5,8-літровим V8 з двома нагнітачами, що забезпечує йому потужність у 1177 кінських сил. До 100 кілометрів на годину SR-S прискорюється за 2,8 секунди, а до другої сотні добирається за вражаючі 6,8 секунди.

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