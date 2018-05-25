Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про реінкарнацію російського Tagaz Aquila у французькому MPM SP160. Тепер компанія наводить кілька контраргументів і повідомляє про подальші плани розвитку марки.

Цього тижня ми писали про те, що в Україні виготовляють основу для французьких авто. Наразі ми отримали нову інформацію від виробника щодо зв’язків з Росією, нових двигунів для Aquila та навіть нових моделях, серед яких є й електрокар.

Як повідомив Авто 24 менеджер зі зв’язків з громадськістю MPM Motors пан Гійом де Беррі, засновниками компанії є Олег та Ігор Парамонови – сини російського бізнесмена Михайла Парамонова, що мають громадянство Франції. Сам же колишній голова Таганрозького автозаводу виступає лише консультантом французької компанії. За словами пана де Беррі, єдине, що пов’язує MPM Motors з Росією та Михайлом – назва компанії: Mikhail Paramonov Manufacture. Серед інвесторів MPM також немає російських компаній.

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Що до самого автомобіля, то модель SP160 для компанії є пілотною, для вивчення попиту та відпрацювання виробничих процесів. І хоча французький седан дійсно базується на Tagaz Aquila, компанія наголошує, що він не є ідентичним російському, оскільки був суттєво доопрацьований. Перш за все, інженерам MPM вдалось значно полегшити автомобіль, а також провести певні модифікації для відповідності європейським вимогам з безпеки.

Окрім того, вже у кінці цього літа MPM Motors планує замінити двигун Mitsubishi 1.6 китайського виробництва на сучасний турбований агрегат об’ємом 1,2 літри, розроблений у Франції. Розрахункова потужність перспективного мотора становить 130-140 кінських сил. Та на цьому плани MPM Motors не завершуються. Модель SP160 збираються повністю оновити, тож невдовзі слід чекати появи другого покоління SP160.

Наразі виробництво автомобілів MPM є дрібносерійним, машини збираються переважно вручну. Однак французи розраховують скоро перейти на масовий конвеєрний випуск. До того часу компанія готує не лише оновлення SP, а й веде розробку абсолютно нових, цілком самостійних моделей: двох кросоверів та компактного електрокара.

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