Якщо бабай існує – ця машина для нього!

Цей маленький автомобіль з довгою назвою Geely Kandi GLEagle K23 – новий електрокар, призначений для Китаю. Автомобіль виглядає настільки гротескно й потворно, що навіть круто!

Чого лише варта крихітна радіаторна решітка, котра нагадує зухвалу усмішку хулігана зі срібними зубами. Дуже сміливий дизайн. Настільки, що навіть важко сказати, до якого класу відноситься цей автомобіль – чи то хетчбек, чи то крихітний мікроавтобус. Хай там як, К23 має габарити 3974/1636/1625 мм при колісній базі у 2650 мм. Вага автівки складає 1200 кг, котрі, разом з водієм та пасажирами, має переміщувати у просторі електричний двигун на 65 кінських сил. Максимальна швидкість K23 – 100 км/год.

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Назва автомобіля – Geely Kandi GLEagle K23. Kandi – це виробник електрокарів, що входить до складу корпорації Zhejiang Geely Automobile. GLEagle – торговельна марка, під якою Канді випускає свої машини. Наразі лінійка автовиробника включає п’ять моделей компактних електрокарів, з яих найсимпатичнішою моделлю є K12, а новий К23 – найстрашнішою.

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