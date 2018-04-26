Концерн VW почуває себе дуже добре на китайському ринку, продаючи тут Volkswagen, SEAT/Cupra, Skoda, Audi, Porsche і всі суперкари, що входять до складу групи. Та цього виявилось замало.

На додачу до усіх своїх брендів Volkswagen вивів на китайський ринок нову марку, під якою в Піднебесній будуть продаватись виключно електрокари. Марка називається Sol, а перша модель – компактний кросовер E20X.

У Китаї зараз продається чимало електромобілів найрізноманітніших марок. Допоки Volkswagen не вивів у світ свій електричний суббренд I.D., боротись за юані покупців концерн буде за допомогою локальної дочірньої марки Sol.

Першу модель нового бренду показали у Пекіні. Компактний електричний кросовер Sol E20X побудовано на основі JAC iEV7S. Випускається модель на заводі спільного підприємства JAC-Volkswagen.

Читайте також: Міцний горішок: новий Nissan Leaf отримав 5 зірок Euro NCAP

Німецький гранд розраховує продавати свій кросовер дорожче за аналог JAC. Якщо iEV7S коштує близько 16 тисяч доларів, новий E20X може округлити цю суму до 20. При цьому Sol позиціонуватиметься дешевше за Volkswagen I.D.

Кросовер оснащується електричним двигуном потужністю 116 к.с. Така ж віддача і в iEV7S, та й батарея на 39 кВт*год та ж сама, а от запас ходу в Sol чомусь більший – 300+ проти 280 у JAC.

Усередині E20X майже ідентичний iEV7S, але його творцям усе ж вдалось зробити його помітно “дорожчим” на вигляд в основному за рахунок матеріалів оздоблення.

За непідтвердженою інформацією невдовзі Sol поповнить лінійку моделей компактним хетчбеком на основі моделі JAC iEV7E і седаном на базі JAC iEVA50. Цей електричний седан здатний долати до 500 км на одній зарядці.

Також цікаво: BMW iX3: перший електричний кросовер марки представлений офіційно