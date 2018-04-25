Цікаво, що краш-тести проводились за новими більш жорсткими стандартами і японський електрокар став першою моделлю, якій випало таке випробування.

Euro NCAP провела серію краш-тестів та випробувань електрокара Nissan Leaf. За підсумками випробувань машина другої генерації отримала максимальні 5 зірок.

Експерти оцінили захист водія у 93%, що є дуже хорошим результатом. Діти у електрокарі захищені на 86%, а пішоходи – на 71%. У той же час активні системи безпеки заробили 71 бал зі 100.

Читайте також: Мотоцикли 2018: нові моделі, що з’явились в Україні цього року

Варто зазначити, що новий Nissan Leaf став першим автомобілем, який протестували за новими стандартами. Більшість нововведень стосуються електронних систем допомоги водію, основною з яких є Автономне Екстренне Гальмування (AEB, Autonomus emergency Braking), що має стати обов’язковою для європейських автомобілів, починаючи з 2019 року.

“Останні оновлення тестів Euro NСAP в питанні активної безпеки роблять акцент на захисті як автомобілів, так і інших учасників дорожнього руху. Наші нові тести демонструють підвищення рівня передових систем шляхом підключення різних датчиків, встановлених в автомобілях. У міру зниження вартості цих систем і збільшення їх технологічності, автомобілі незабаром зможуть скоротити кількість аварій”, – говориться у повідомленні Euro NCAP.

Також цікаво: Кабмін схвалив програму підвищення безпеки на українських дорогах