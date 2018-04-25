Представлена державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Смертність на дорогах обіцяють зменшити за 30%.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що одним із пріоритетів діяльності Уряду є відновлення автошляхів: «Хочу наголосити, що якісні дороги не є запорукою безпеки на них. Адже коли дорожнє покриття поганої якості, водії змушені знижувати швидкість. Не секрет, що наслідками таких поїздок є погіршення технічного стану автотранспорту та втрата часу. Але відремонтовані дороги дозволяють їхати швидко, часто – із значним перевищенням встановленого швидкісного режиму. Наслідки в таких випадках набагато страшніші – травмування чи навіть втрати людських життів. Сьогодні ми говоримо про те, що ці два процеси мають йти паралельно – відновлення доріг та підвищення їх безпеки».

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За словами Міністра інфраструктури, в результаті дорожньо-транспортних пригод в Україні щодня гине близько 11 людей. Більшість ДТП з тяжкими наслідками виникає через перевищення швидкості, не облаштованість пішохідних переходів, небезпечність перехресть та керування у стані алкогольного сп’яніння. Основною метою державної програми є: зниження рівня смертності на 30 % до 2020 року

Міністр інфраструктури анонсував, що Державною програмою найбільше коштів виділяється на інфраструктуру безпеки, зокрема: 1,16 млрд гривень на 500 кільцевих розв’язок; 930 млн – на 500 острівців на в’їздах до населених пунктів; 1,16 млрд гривень – на безпечні пішохідні переходи (6432 одиниці); 150 млн гривень – на 1500 пішохідних переходів з освітлювальними панелями; 259 млн гривень – на ліквідацію 109 місць концентрації ДТП; 435 млн гривень – на 258 км нового бар’єрного огородження і 60 млн гривень на 15000 нових дорожніх знаків. Також в державній програмі передбачені освітні та просвітницькі заходи.

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Серед основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності державного нагляду та контролю, Державною програмою передбачено наступне: система автофіксації порушень ПДР; камери автофіксації порушень ПДР на автодорогах державного значення; мобільні прилади контролю швидкості в патрульних автомобілях; придбання алкотестерів; контроль безпеки комерційних перевезень. Загальний обсяг фінансування – понад 1,3 млрд гривень. Важливе місце у Державній програмі займають заходи невідкладної допомоги, на які планується виділити 1,8 млрд гривень.