Співробітники поліції викрили схему, до якої причетні топ-менеджери державного підприємства, що займається будівництвом та утриманням доріг.

Працівники Управління захисту економіки в Сумській області Національної поліції, слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за процесуального керівництва прокуратури Сумської області викрили схему ухилення від сплати податків та осіб, причетних до її організації. Трьом фігурантам справи повідомлено про підозру.

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Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні директор та головний бухгалтер державного підприємства у сфері будівництва доріг і автострад, а також керуючий відділенням банківської установи.

Фігуранти справи розробили систему отримання прибутків шляхом не сплати податків до бюджету. Для цього використовували наступну злочинну схему: керівник державного підприємства та його головний бухгалтер вчасно не перераховували податки до бюджету. Щоб уникнути стягнення заборгованості, всі фінансові платежі підприємства проводилися лише після завершення операційного банківського дня, тобто після 16 години.

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Упродовж жовтня-грудня 2017 року за такою «схемою» держпідприємство ухилилося від сплати 6,5 мільйонів гривень податків. Крім того, інкасові доручення фіскальної служби про безспірне списання коштів з рахунків працівниками банку не виконувались, посилаючись на відсутність грошових коштів на рахунку платника.

24 квітня 2018 року керівникові та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухиленні від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Також повідомлено про підозру і керуючій відділенням банківської установи за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків) КК України.

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Наразі вжито заходів по стягненню заборгованості: підприємство сплатило 6,5 мільйонів гривень податків та 707 тисяч гривень штрафу.