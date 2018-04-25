Чи можна не розмитнювати автомобіль для інваліда? Незважаючи на безліч єврономерів на наших дорогах, питання залишається актуальним, адже є чимало людей, яким життєво необхідний легальний автомобіль.

На питання, чи можна не розмитнювати автомобіль, ввезений в Україну для інваліда, є пряма відповідь: можна! Але зробити це складно. Ми розібралися з умовами і порядком дій, які необхідні.

Головне джерело інформації – Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року N 999, додаткові консультації дають в органах соцзабезпечення на місцях. Конкретно питаннями транспорту для інвалідів займаються обласні департаменти соціального захисту населення (Мінсоцполітики).

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Тільки подарунок!

Перш за все, потрібно прийняти ряд несподіваних умов з боку держави, якими обумовлюється безоплатне розмитнення машини, ввезеної з-за кордону для користування людиною з інвалідністю.

Так, вам дозволять це зробити, тільки якщо машина буде подарована інваліду громадянином іншої країни. Просто купити авто за кордоном не можна. Після цього машина офіційно отримає статус гуманітарної допомоги і... зарахована на позабалансовий рахунок вашого соцзабезу! Звичайно, бажаючих подарувати авто за кордоном мало. Тож машину купують, але документи оформляють, ніби-то подарували.

"Гуманітарний" автомобіль цілих десять років не буде вважатися власністю інваліда, якому цю машину подарували. Логіка проста: щоб ніхто не міг перетворити пільгове ввезення в бізнес

Так-так, автомобіль не буде вважатися власністю інваліда, для якого він привезений, його не можна ні продати, ні подарувати, ні навіть передати для управління сторонній особі! Тільки після 10 років використання держава спише машину зі свого балансу.

Природньо, факт дарування, а не покупки машини потрібно буде підтвердити офіційним листом з боку іноземця-дарувальника.

В техпаспорті “гуманітарного” автомобіля при реєстрації робиться відмітка про його статус, заборону на відчуження і заборону управління ним третьою особою без підтвердження органами соцзабезпечення.

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Кому належить

Мабуть, починати потрібно було з того, що навіть подарувати автомобіль можна не кожній людині з обмеженими можливостями. Щоб отримати право не такий подарунок, потрібно стояти у спеціальній черзі на отримання автомобіля, яку веде обласний департамент соціального захисту населення. Записують в неї лише певні категорії інвалідів, і спочатку малося на увазі, що згідно цієї черги, автомобіль повинен бути отриманий інвалідом безкоштовно або на умовах часткової оплати.

Переобладнанням машин під потреби людей з порушеннями опорно-рухового апарату займаються сертифіковані фірми

Але оскільки безплатных машин держава вже давно не роздає, нужденним в транспорті інвалідам дозволяється самостійно шукати за кордоном людину, яка готова подарувати машину. “Радбез” поставить її у себе на облік і дозволить не платити митні платежі.

Якщо стан здоров'я не дозволяє людині управляти машиною, за спеціальним дозволом органів соцзабезпечення допускається керування нею одним з родичів або опікунів – все це зазначено в постанові № 999.

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Схема купівля авто на інваліда



Отже, за підсумками розслідування на тему чи можна не розмитнювати автомобіль для інваліда, ми виводимо такий алгоритм дій для бажаючих. Необхідно:

1. Стати на облік в органах соцзабезпечення як людина, що потребує отримання автомобіля.

2. Знайти за кордоном людину, який побажає подарувати машину інваліду, і умовити його написати відповідний підтверджуючий лист в українські органи Мінсоцполітики. Звичайно, зазвичай машину купують, але офрмлюють документу як подарунок.

3. Дочекатися рішення органів соціального забезпечення про визнання конкретного автомобіля гуманітарною допомогою і отримати від них відповідні документи для митниці.

4. Привезти машину в Україну і оформити всі митні документи без оплати мита.

5. Маючи на руках готовий пакет документів, відправитися в сервісний центр МВС та зареєструвати машину на інваліда, його родича або опікуна.

Марку і модель машини закон не обумовлює, головне, щоб вона була не куплена за гроші, а подарована

Переобладнання “гуманітарного” автомобіля під ручне управління та інші потреби людини з обмеженими можливостями здійснюється за його рахунок. Експлуатувати завезену таким чином машину можна протягом десяти років, після чого вона може бути знята з обліку в органах соцзабезпечення і утилізована. Або передана у власність самого інваліда, його родича або опікуна.

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