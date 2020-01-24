Можно ли не растамаживать автомобиль для инвалида? Несмотря на множество еврономеров на наших дорогах, вопрос остается актуальным – ведь есть немало людей, которым жизненно необходим легальный автомобиль.

На вопрос, можно ли не растамаживать автомобиль, завезенный в Украину для инвалида, есть прямой ответ: можно! Но сделать это сложно. Мы разобрались с условиями и порядком действий, которые необходимы. Главный источник информации – Постановление Кабинета Министров Украины від 19 июля 2006 года под N 999, дополнительные консультации дают в органах соцобеспечения на местах. Конкретно вопросами транспорта для инвалидов занимаются областные департаменты социальной защиты населения (Минсоцполитики).

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Только подарок

Прежде всего, нужно принять ряд неожиданных условий со стороны государства, которыми оговаривается безоплатное растамаживание машины, ввозимой из-за рубежа для пользования человеком с инвалидностью.

Так, вам позволят это сделать, только если машина будет подарена инвалиду гражданином иной страны. Просто купить авто за границей нельзя. После этого машина официально получит статус гуманитарной помощи и… зачислена на внебалансовый счет вашего собеса! Конечно желающий подарить инвалиду автомобиль за границей немного. Поэтому наши граждане покупают машину там, а документы оформляют как дарственную.

“Гуманитарный” автомобиль целых десять лет не будет считаться собственностью инвалида, которому эту машину подарили. Логика проста: чтобы никто не мог превратить льготный ввоз в бизнес

Да-да, автомобиль не будет считаться собственностью инвалида, для которого он привезен, его нельзя ни продать, ни подарить, ни даже передать для управления постороннему лицу! Только по прошествии 10 лет использования государство спишет машину со своего баланса.

Естественно, факт дарения, а не покупки машины нужно будет подтвердить официальным письмом со стороны иностранца-дарителя.

В техпаспорте “гуманитарного” автомобиля при регистрации делается отметка о его статусе, запрете на отчуждение и запрете управления им третьим лицом без подтверждения органами соцобеспечения.

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Кому положено

Пожалуй, начинать нужно было с того, что даже подарить автомобиль можно не каждому человеку с ограниченными возможностями. Чтобы получить право на такой подарок, нужно стоять в специальной очереди на получение автомобиля, которую ведет областной департамент социальной защиты населения. Записывают в нее только определенные категории инвалидов, и изначально имелось в виду, что согласно этой очереди, автомобиль должен быть получен инвалидом бесплатно или на условиях частичной оплаты.

Переоборудованием машин под потребности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимаются сертифиицированные фирмы

Но поскольку безсплатных машин государство уже давно не раздает, нуждающимся в транспорте инвалидам разрешается самим искать за рубежом человека, который готов подарить машину. «Собез» поставит ее у себя на учет и позволит не платить таможенные платежи.

Если состояние здоровья не позволяет человеку управлять машиной, по специальному разрешению органов соцобеспечения допускается управление ею одним из родственников или опекунов – все это оговорено в постановлении № 999.

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Схема привоза автомобиля на инвалида

Итак, по итогам расследования на тему можно ли не растамаживать автомобиль для инвалида, мы выводим такой алгоритм действий для желающих. Необходимо:

1. Стать на учет в органах соцобеспечения как нуждающийся в получении автомобиля.

2. Найти за рубежом человека, который пожелает подарить машину инвалиду, и уговорить его написать соответствующее подтверждающее письмо в украинские органы Минсоцполитики. Или купить у него машину, но оформить дарственную.

3. Дождаться решения органов соцобеспечения о признании конкретного автомобиля гуманитарной помощью и получить от них соответствующие документы для таможни.

4. Привезти машину в Украину и оформить все таможенные документы без оплаты пошлин.

5. Имея на руках готовый пакет документов, отправиться в сервисный центр МВД и зарегистрировать машину на инвалида, его родственника или опекуна.

Марку и модель машины закон не оговаривает, главное, чтобы она была не куплена за деньги, а подарена

Переоборудование “гуманитарного” автомобиля под ручное управление и другие потребности человека с ограниченными возможностями осуществляется за его счет. Эксплуатировать завезенную таким образом машину можно в течение десяти лет, после чего она может быть снята с учета в органах соцобеспечения и утилизирована. Или – передана в собственность самого инвалида, его родственника или опекуна.

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