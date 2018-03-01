Німецький автогігант привіз на Женевський автосалон концепт, що втілює бачення VW безпілотних автомобілів майбутнього.

На Женевському міжнародному автосалоні Volkswagen представив футуристичний концепт, позбавлений будь-яких органів управління. Прототип демонструє бачення майбутнього модельного ряду німецької марки.

Передбачається, що електрокари Volkswagen нового покоління будуть перевтілюватись з ряду концептів у реальні серійні автомобілі вже з 2020 року. Серед них хетчбек I.D., кросовер I.D. Crozz, мінівен I.D. Buzz, а тепер ще й седан I.D. Vizzion. Показана концепція являє собою прообраз другого покоління електрокарів VW, що матимуть повністю автоматичне управління 5-го рівня.

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Органи управління у салоні концепта – виключно для взаємодії з приладами, що відповідають за комфорт та розваги; а ні керма, а ні педалей тут немає. Водій, чи скоріше відповідальний пасажир, обирає маршрут руху, а далі автомобіль усе робить самостійно.

У рух I.D. Vizzion приводиться за допомогою двох електромоторів – по одному на кожній осі. Передній має потужність 102 к.с., а задній – 204 к.с. Високовольтна батарея ємністю 111 кВт*год розташована між осями. Теоретично “Віззіон” здатний подолати на одному заряді до 665 км.

Volkswagen оптимістично пророкує появу 5-го рівня автономності у своїх авто вже до 2025 року, однак впроваджувати її в серійних моделях почнуть не раніше 2030 року.

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