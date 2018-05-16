Компанія Great Wall, котрій належить марка Wey, серйозно налаштована підкорювати Європу, Америку та решту світу. Першою глобальною моделлю стане кросовер VV7.

Марка Wey з’явилась у 2016 році і одразу була заявлена як преміум бренд. До 2020 року китайська компанія планувала вийти на світовий ринок, але потужні інвестиції і прихильність публіки спонукали Wey прискорити строки.

Минулої осені на Франкфуртському автосалоні китайська марка вже встигла представити свої кросовери, повідомивши, що першою з конвеєра зійде модель під назвою VV7. Будемо сподіватись, що на шляху до дилерів кросовер змінить назву на щось зручніше для вимовляння, інакше до преміум-сегменту йому буде дуже важко дотягнутись.

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Так чи інакше, а Wey вже запустив маркетингову кампанію. Нещодавно компанія підписала угоду з телекомпанією CCTV на рекламно-спонсорську підтримку трансляцій з чемпіонату світу з футболу. А минулого тижня у Мадриді було укладено угоду між Wey та відомим футболістом Кріштіану Роналду, котрий грає зараз за мадридський клуб Real. Футболіст стане обличчям бренду. Сума контракту Роналду і марки Wey не названа.

Wey VV7 є середньорозмірним кросовером, що оснащується дволітровим турбомотором потужністю 235 к.с. Як і інші моделі марки, цей SUV позиціонується як преміум, з відповідною ціною.

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