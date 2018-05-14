Ця чудасія ще й електрична!

Комічний транспортний засіб, що мавпує Bugatti Chiron, створено у Китаї. Називається автомобіль Shandong Qilu Fengde P8.

Перед нами електрокар з електромотором потужністю 3,35 к.с. Так, три цілих, тридцять п’ять сотих у кінських силах. Це цілком звичайна потужність для класу низько-швидкісних електромобілів LSEV (Low-Speed ​​Electric Vehicle). Р8 розвиває максимальну швидкість у 50 км/год, якщо не буде зустрічного вітру. А за сприятливих умов, за твердженням виробника, мікро-Широн зможе розігнатись аж до 65 км/год. Повного заряду батареї вистачає на 150 км пробігу.

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Коментувати даний виріб вкрай складно, оскільки можна легко образити творців P8. Попри те, що усі недоліки автомобіля помітно неозброєним оком, Shandong знає собі ціну. Всього 31 999 юанів! Це приблизно 5000 американських доларів. За такі гроші покупець матиме не лише особистий транспортний засіб, на якому можна пересуватись громадськими дорогами, а й деякий комфорт у вигляді мультімедійної системи і повноцінного сидіння. він точно кращий за велосипед чи простенький скутер.

Для тих же, кому не до вподоби мікро-електрокар а-ля Chiron, фірма Shandong Qilu Fengde готова запропонувати власні версії суперкарів Lamborghini та Audi.

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