Британське кузовне ательє привезло до Женеви досить незвичайне спортивне купе, стилізоване під авто початку минулого століття. Під капотом - 460 "коней".

Минулого року у Женеві британська компанія Eadon Green вже показувала подібний проект – ретрокар Black Cuillin. Схоже, новинка під назвою Zeclat являє собою розвиток “фірмового стилю”.

У першого творіння англійського кузовного ательє був обтічний кузов та V12 під капотом, та далі вставки діло не пішло – Black Cuillin і досі не знайшов покупців. Однак фірма підготувала наступника та привезла цього року до Швейцарії свою другу модель під назвою Zeclat.

Кузов автомобіля виготовлений з вуглецевого волокна за дизайном Ієна Нісбетта, творця попередньої моделі. Усі ж агрегати запозичені у Chevrolet Corvette. Zeclat навіть має таку ж колісну базу, як Корвет. При цьому спеціалісти кузовного ательє ніби-то зуміли зробити автомобіль легшим за донора, тож 6,2-літровий V8 на 460 “коней” прискорює купе до сотні за 3,6 секунди, що на 0,2 секунди краще за американський спорт-кар.

Фото: Eadon Green Zeclat / autoreview.ru

Недоторканним лишився і інтер'єр оригінала – лише на кермі тепер красується емблема Eadon Green. У якості опції компанія пропонує перетяжку салону першокласною шкірою від шотландської компанії Bridge of Weir Leather. На вибір замовників 18 кольорів кузова і 13 колірних комбінацій для інтер'єру. Та, як і у випадку з Black Cuillin, питання вартості та строків виготовлення кузова від Eadon Green, залишаються відкритими.

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