Це третя модель електричної вантажівки від американської компанії, котра призначена спеціально для європейського ринку.

Американський стартап Nikola Motor Company протягом кількох років активно працює над створенням лінійки важких вантажівок з електричними силовими установками на базі водневих паливних елементів.

Раніше ми вже бачили Nikola One з величезною спальнею у кабіні та компактнішу Nikola Two. Настав час для третьої моделі Nikola, котра призначена спеціально для Європи і називається Tre, що норвезькою, як не важко здогадатись, означає “три”.

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Фото: Nikola Tre / Nikola Motor Company

Новинка абсолютно не схожа на дві попередні моделі. Якщо дизайн One та Two був продиктований уподобаннями американських далекобійників до машин з довгим моторним відсіком, то створюючи третю модель художники врахували смаки европейських водіїв. У плоскій кабіні Tre можна впізнати і Renault, і Scania, і Mann.

Фото: Nikola One / Nikola Motor Company

Nikola Tre пропонуватиметься з силовою установкою потужністю від 500 до 1000 кінських сил, крутним моментом до 2700 Нм. Вантажівка буде доступна у конфігурації 6x4 або 6x2. Діапазон руху між заповненнями воднем буде становити від 500 до 1200 км, залежно від версії.

Фото: Nikola Two / Nikola Motor Company

Окрім того, що нова вантажівка заявлена як “перша європейська комерційна вантажівка з нульовим рівнем викидів”, її також позиціонують як першу вантажівку з автопілотом 5 рівня самостійності.

Tre буде офіційно представлений громадськості у Nikola World в місті Феоніс, штат Арізона, 16 квітня 2019 року. Старт поставок європейським замовникам має розпочатись у 2022-23 році одночасно з поставками One і Тwo американцям. Можливість попереднього замовлення з депозитом вже відкрита.

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