Компанія Nikola Motor оголосила про те, що отримала замовлень на свої майбутні електрично-водневі вантажівки на 8 мільярдів доларів.

У 2016 році компанія Nikola Motor представила прототип серійного ваговоза з комбінованою силовою установкою на водні та електриці. Подібно до Tesla на вантажівку було відкрито попереднє замовлення з обов’язковим депозитом. Нині Nikola повідомляє, що усі депозити будуть повернуті замовникам.

Однак повернення депозитів не означає, що вантажівка не буде випущена – навпаки, замовники зможуть отримати свої автомобілі без попередніх платежів. У останньому оголошенні від Nikola Motor сказано наступне: “Відмінна новина! Усі бронювання будуть повернуті на 100% і ви не втратите своє місце в черзі. Ми не використовуємо ваші гроші, аби керувати нашим бізнесом. Ми хочемо, щоб усі знали, що ми ніколи не використовували депозитні долари для своїх поточних витрат, як це робили інші компанії. Тепер Ви можете забронювати Nikola One і Two на офіційному сайті компанії без будь-яких депозитів. Наша команда підтримки буде повертати депозити протягом наступних 30-60 днів. Як це чудово це!!!!!! Маємо замовлень на понад 8 мільярдів доларів, тож кому потрібні депозити".

Під “інші компанії”, безсумнівно, слід розуміти Tesla, котра приймає депозити у 20 тисяч доларів на кожну електричну вантажівку Tesla Semi. Цікаво, що при цьому сама компанія Nikola йде слідами Tesla: наприклад, вона також має електричний підрозділ, що займається обладнанням сонячними панелями архітектурних споруд – так само, як компанія Ілона Маска.

Що ж до самих автомобілів, то це будуть моделі з назвами “One” і “Two”. Кожна з них матиме акумуляторну батарею на 320 кВт*г та систему паливних елементів – у їх розробці бере участь компанія Bosch. Вихід першої моделі заплановано на 2020 рік.

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