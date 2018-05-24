Протягом десятиліть ВАЗ була і лишається єдиною маркою російських автомобілів на масовому ринку легкових авто. Чи змінить ситуацію новий бренд Aurus?

Російський “Роллс-Ройс” створювався, у першу чергу, для президентського автопарку, та після інавгурації Путіна стало відомо, що “проект Кортеж” перетвориться на самостійну марку для простих смертних мільйонерів. Причому не лише російських – Aurus планують продавати по всьому світу.

23 травня у Москві відбувся урочистий запуск нового російського автомобільного бренду під назвою Aurus. Нещодавно стало відомо, що новостворений автовиробник працюватиме під керівництвом колишнього топ-менеджера Daimler Франца Герхарда Хільгерта – саме він став головною персоною заходу.

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Заявлена ​​відмінна риса автомобілів, крім того, що це Мade in Russia, технологічність та готовність автовиробника виконувати будь-які капризи замовника в оснащенні та оздобленні автомобілів.

Фото: логотип Aurus / Aurus

Модельний ряд Aurus наразі включає лімузин, седан, мікроавтобус і позашляховик. До них, за чутками, невдовзі має доєднатись ще й мотоцикл. Фірма планує на перших порах випускати 250 автомобілів на рік. Якщо на них буде попит і потужності виробництва потрібно буде збільшити, це планують зробити за допомогою заводів “Соллерс”.

Пан Хільгерт під час виступу особливо наголошував, що автомобілі Aurus – російської розробки і всіма правами на інтелектуальну власність володіє НАМІ.

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Лімузин Aurus вже отримав російську сертифікацію, наразі ведеться робота над європейською, повідомляє Top Gear Russia. Головні потенційні ринки, крім Росії - Європа, Азія і Південна Америка. Увесь модельний ряд бренду має бути представлений офіційно на Московському міжнародному автосалоні MIMS-2018, котрий стартує 29 серпня, а далі “Аурус” розраховують презентувати європейській публіці у Женеві.

Навіть під час презентації нового бренду представники Aurus не розповіли, як називатимуться цивільні моделі автомобілів марки. Не розкрили й інформацію про ціни, генеральний директор “Соллерс” Вадим Шевцов лише зазначив, що лімузин коштуватиме “дорожче Mercedes S-Class, але дешевше Rolls-Royce і Bentley”.



Фото: президентський лімузин Aurus / Мotornews.su

Коментар Авто 24: історія пам’ятає чимало спроб росіян створити власний масовий автомобіль. Микола Фоменко намагався продавати свої спорткари Marussia, у Таганрозі пробували робити народні седани Aquila, Дмитро Парфенов робив воєнізовані позашляховики “Комбат”, а зовсім недавно компанія RIDA заявила про своє бажання стати російським автовиробником. Чи вдастсья “Аурусу” під патронатом Путіна втриматись десяток років хоча б на російському ринку – покаже час, а зовсім скоро зможемо дізнатись, як приймуть російські “клони Роллс-Ройсів” у Європі.

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