Російський авто гігант "АвтоВАЗ" повідомив дилерів про неможливість замовлень моделей Lada Priora, Kalina та Granta через припинення їх виробництва.

Про те, що застарілі російські автомобілі більше не будуть сходити з конвеєра в Тольятті, завод "АвтоВАЗ" повідомив дилерів листом. Хоча якщо одна модель покине виробничі потужності назавжди, то на зміну двом іншим прийдуть їх оновлені версії.

Модель Lada Priora, яка є наступницею випущеної 22 роки тому "десятки" (ВАЗ-2110), покидає конвеєр назавжди, хоча попит на неї залишається високим в деяких кавказьких регіонах Росії.

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А от Kalina та Granta будуть замінені рестайлінговими версіями в новому Х-стилі російського виробника.

Вказані автомобілі не будуть випускатися вже з липня 2018 року.

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