Стали відомі нові подробиці російського проекту Yagalёt, яким займається група ентузіастів з Тольятті - батьківщини автомобілів ВАЗ.

Один з дизайнерів з Тольятті, що відомий своїми роботами з обвісів для автомобілів марки ВАЗ, розробив проект двомісного родстера, який зовні схожий на автомобіль, але під днищем у нього захована повітряна подушка.

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За задумом творця його дітище буде здатне пересуватися не лише дорогами загального користування, а й будь-якими іншими поверхнями і навіть водою.

Назва Yagalёt обрано за мотивами російських народних казок. Баба Яга вміла літати, правда, використовувала для цього не Yagalёt, а мітлу зі ступою. Але ці назви, мабуть, не дуже сподобалися російському дизайнеру.

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Кузов Yagalёt ентузіасти пропонують виконати з композитних матеріалів, а до руху цей дивовижний транспортний засіб буде приводити потужний електромотор.



Автори обіцяють розкрити перші подробиці проекту навесні наступного року. Хто знає, може все у них і вийде. Адже багато автолюбителів старшого покоління вважають Тольятті місцем проклятим, а Баба Яга до нечистої сили має безпосереднє відношення.

До речі, через 15 років людям можуть і зовсім заборонити керувати автомобілями.