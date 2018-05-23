Великий броньований SUV з граненим кузовом існує поки що лише у вигляді 3D-моделі. Зате вже має промовисту назву: Varvar.

Завод RIDA з Нижнього Новгорода вже більше 15 років випускає лімузини та броньовані автомобілі на базі звичайних машин. Нещодавно у компанії вирішили спробувати свої сили у створенні власної моделі, та представили світу першу роботу під назвою Varvar.

Поки що машина існує у вигляді макету і тривимірних ескізів, повідомляє Автоцентр. Бронемобіль планують будувати на основі повнопривідного шасі Toyota Tundra. Кузов – власного дизайну RIDA дещо нагадує китайський супер-SUV IAT Karlmann King: брутальний вигляд і велика кількість ламаних ліній.



Фото: IAT Karlmann King / IAT

RIDA заявляє, що Varvar матиме клас захисту B7 за європейським стандартом. Це означає, що товщина броні становитиме не менше 10 мм, а броньоване віконне скло матиме товщину мінімум 68 мм. Такі параметри дозволять автомобілю протистояти обстрілу з автомата “Калашникова” чи навіть снайпейрскої гвинтівки СВД з бронебійно-запальними кулями. Більше того, кузов навіть здатен витримати вибух ручної гранати “Ф-1”.

Виробник планує оснащувати Varvar тією ж силовою установкою, що й у Toyota Tundra – 5,7-літровим V8 потужністю 381 к.с. у комплекті з шестиступінсатою коробкою передач.

Фото: RIDA Varvar / RIDA

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