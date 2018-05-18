"Мерс Кубік" знову став на конвеєр. Компанія вирішила зберегти одну зі своїх найвідоміших та неймовірно популярних моделей, хоча була вже за крок від того, аби відправити "пенсіонера" на відпочинок.

Mercedes-Benz G-Klasse, знаний також як G-Wagen або Gelandewagen випускається з 1979 року майже без змін, наступного року моделі виповнюється 40 років. Це рекордний строк для компанії, що оновлює по три свої моделі на рік.

Виробництво G-клас 2019 модельного року стартувало на заводі Magna Steyr у австрійському Граці. Автомобіль будують на тій же платформі, що й попередні модифікації (з 1990 року) під внутрішнім заводським кодом 461. Звичайно, відмінні ходові якості позашляховика доповнили усіма можливими електронними системами, не поскупившись на оздоблення та найсучаснішу електроніку.

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Єдиний недолік сучасної моделі – вона не відповідає сучасним екологічним нормам Євросоюзу, а тому продавати G-Wagen будуть лише у тих країнах, де дозволено використання двигунів класу Euro 5.

“Ми побачили в останні кілька років, що на ринку немає гідної альтернативи G при тому, що попит на такі авто усе ще висока”, – сказав Хедлі Джеймс у інтерв’ю виданню Road&Track, додавши, що подібні автомобілі високо ціняться військовими, службами охорони і тому подібними структурами.

Фото: Mercedes-Benz G-Class / Daimler

База №461 була створена для використання у складних умовах – саме такі авто служили основою для спеціальних військових автомобілів, тоді як цивільні версії моделі, котрі ми знаємо, мають заводський індекс 463.

Наразі на заводі Magna Steyr випускаються три різних версії G-класу 461: з чотиридверним кузовом, дводверною кабіною з вантажною платформою, та шестиколісний пікап 6×6.

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