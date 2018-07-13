Таким бачить малий міський автобус компанія Mercedes-Benz Minibus. Хотілось би бачити такі маршрутки на наших вулицях.

Sprinter City 75 – це міський автобус малого класу на базі моделі Mercedes-Benz Sprinter третього покоління. Автобуси випускають спеціальним підрозділом німецького концерну під назвою Mercedes-Benz Minibus GmbH.

У Європі Sprinter City 75 можна купити з кінця червня цього року. Лінійка моделей включає чотири варіанти: Sprinter City – міські перевезення на маршрутах, Sprinter Transfer – шатли, Sprinter Mobility – транспортування людей з обмеженими фізичними можливостями, і Sprinter Travel – туристичні перевезення.

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Фото: Mercedes-Benz Minibus Sprinter City 75 / Minibus

Зосередимо увагу на Sprinter City 75. Це машина завдовжки 8,5 метрів, що може прийняти на борт 38 пасажирів маючи 12 місць для сидіння плюс водійське. Колісна база автобуса розтягнулась на 770 мм більше, ніж у Sprinter з найдовшою базою, до 5095 мм. Повна маса автобуса – 6,8 т. Задній міст компанія Minibus зробила спеціально для City 75 – він має збільшене до 5 тонн корисне навантаження. При цьому на задній осі встановлена пневматична підвіска. У рух автобус призводить 2,14-літровий турбодизель потужністю 163 к.с., що працює у парі з автоматичною трансмісією 7G-Tronic Plus.

Фото: Mercedes-Benz Minibus Sprinter City 75 / Minibus

Основні пасажирські двері автобуса – двостулкові, шириною 1300 мм, а позаду знаходиться одинарнна дверка шириною 700 мм. У салоні з 12 кріслами є місця для людей з обмеженими можливостями, кнопки сигналу до водія, кондиціонер та порти USB під сидіннями для зарядки мобільних пристроїв.

Водій оцінить нову кабіну великим сенсорним дисплеєм (7,0 або 10,25 дюймів) мультимедійної системи Mercedes-Benz MBUX, мульти-кермо, обтягнуте шкірою та функцію безключового доступу. Автобус має добре оснащення активними системами безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль Active Distance Asssist DISTRONIC, протидію бічному вітру Crosswind Assist, систему активного гальмування Active Brake Assist та контроль руху по заданій смузі Active Keeping Assist. В якості опції пропонується автоматичне стояночне гальмо, що спрацьовує при відкритті і та закритті дверей.

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