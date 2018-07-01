Паралельна парковка – не найважчий маневр, але для новачків за кермом часом буває справжнім пеклом. Як для цієї пари з Британії.

Дивитись на це без болю – неможливо. Протягом восьми хвилин двоє молодих людей намагались припаркувати автомобіль на узбіччі, однак врешті-решт так і не змогли цього зробити.

Спочатку припаркувати Honda Civic у досить просторому місці на узбіччі дороги. Помалу машина рухається уперед і назад, колеса вивернуті то в один бік, то в інший, але хетчбек уперто залишається посеред дороги і не наближується до бордюру, як задумано. Так минає чотири хвилини. Дівчина, вочевидь, у розпачі.

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Аж ось нагодився добрий самаритянин, що вирішив допомогти з парковкою. Спочатку він пробує скерувати водійку за допомогою жестів та підказок, однак це, чомусь, теж не спрацювало. Можливо йому, як і водійці, бракує досвіду. Тоді чоловік вирішує сісти за кермо і зробити те, що не вдалось власниці машини. Його спроби також тривають близько чотирьох хвилин і виявляються такими ж марними, як і маневри жінки. Хоч до бордюру чоловікові усе ж вдалось наблизитись, але припаркувати машину як слід – не вдалось.

Що цікаво – у кінці відео, знятого камерою спостереження з сусіднього будинку, ми бачимо, що обоє горе-водіїв покидають місце пригоди спільно. Можливо, вони знайшли один одного і стануть парою, а невдача стане початком чогось гарного. Якщо так, їм краще разом пройти курс практичного навчання у автошколі ще раз. Або й кілька разів.

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