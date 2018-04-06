Кабінет Міністрів України доповнив свою постанову "про порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення" пунктом, згідно якого новачки не матимуть права повернути "права" навіть після іспиту.

4 квітня Кабінет Міністрів України своєю постановою від 04 квітня 2018 р. № 250 змінив порядок повернення водійських посвідчень, які були вилучені за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, пункт 6 постанови Кабміну від 17 грудня 2008 р. № 1086 виглядає тепер так:

6. Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві: ...у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування транспортним засобом, крім осіб, які отримали посвідчення водія вперше, після закінчення визначеного строку, позбавлення права керування транспортним засобом, проходження в установленому порядку позачергового медичного огляду щодо придатності до керування транспортним засобом та успішного складення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Таким чином, тепер водій-новачок (у якого строк дії посвідчення становить два роки) не матиме змогу поновити вилучені "права" навіть після здачі іспитів (теоретичного та практичного) та проходження медогляду. Щоб отримати нове посвідчення водія, йому доведеться проти весь алгоритм отримання, включаючи відвідування автошколи.

Досвідчені водії, у який строк дії "прав" необмежений або обмежений більш, ніж на два роки, після порушення правил дорожнього руху (ПДД), за які вилучають посвідчення водія (ДТП, керування у стані сп’яніння тощо) та вироку суду можуть й надалі поновити свої "права" після здачі практичного та теоретичного іспитів з ПДД та проходження медогляду.

Нагадаємо, які існують категорії водійських прав в Україні